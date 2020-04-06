Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
06.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:54
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı Dönertaş köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Tatvan'a bağlı Dönertaş köyünde, Kovid-19 pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle, bu köyümüz bugün saat 20.00'dan itibaren karantinaya alınmıştır. Köye tüm giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.
Tatvan'da, 1 Nisan'da da ilçe merkezinde 9 apartman ile Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA