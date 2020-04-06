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Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

06.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:54
Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
Bitlis 'in Tatvan ilçesinde bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı Dönertaş köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Tatvan'a bağlı Dönertaş köyünde, Kovid-19 pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle, bu köyümüz bugün saat 20.00'dan itibaren karantinaya alınmıştır. Köye tüm giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.
Tatvan'da, 1 Nisan'da da ilçe merkezinde 9 apartman ile Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel
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