Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
Bitlis'te bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
10.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:28
Bitlis 'te bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Arıdağ köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, 7 Nisan saat 22.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA