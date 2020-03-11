Bitlis'te bir otomobilde 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.
11.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:06
Bitlis 'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Tatvan'da durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, 10 kilo 390 gram eroin bulundu.
Sürücü Z.Y. gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Tatvan'da durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, 10 kilo 390 gram eroin bulundu.
Sürücü Z.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek