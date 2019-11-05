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Bitlis'te caminin yardım paralarını çaldılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir camideki yardım kutusu ile caminin dernek binasındaki kasada bulunan paralar çalındı.

05.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:12Bitlis'te caminin yardım paralarını çaldılar
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir camideki yardım kutusu ile caminin dernek binasındaki kasada bulunan paralar çalındı.
Tuğ Mahallesi'nde İbadullah Camisi'ne giren kimliği belirsiz kişi, yardım kutusu ile cami derneğine ait çelik kasada bulunan paraları çaldı.
Sabah namaz kıldırmak için camiye gelen imam, hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Cami ve dernek binasında inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anları da camideki güvenlik kameralarına yansıdı.
İbadullah Cami Derneği Başkanı Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, camiye giren hırsızın çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardığını söyledi.
Kasada fazla para bulundurmadıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:
"50 veya 100 lira civarında para oluyor, onu da haftada bir biz açıyoruz. Daha sonra derneğimize girmişler ve çekmeceyi kırarak aldıkları anahtarla kasayı açmışlar. Burayı dağıtmışlar ve her şeyi ortalığa saçmışlar. Güvenlik kamerasının kablolarını da kesmişler. Para haricinde hiçbir şey almamışlar. Sanırım çok para var düşüncesiyle yanlarında getirdikleri çantayı da burada bırakmışlar."
Cami müezzini Servet Babur da gece 02.00 sularında hırsızın camiye girerek paraları çaldığını anlattı.

Tatvan, Bitlis, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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