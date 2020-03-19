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Bitlis'te dezenfekte çalışması

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

19.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:43
Bitlis'te dezenfekte çalışması
Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüsüne karşı il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri; kamuya açık alanlar, kamu kurum kuruluşları, bankalar, valilik binası, kültür merkezleri, jandarma, cezaevi, AFAD, şehir içi toplu taşıma araçları, PTT, tekstil merkezleri, ilçe minibüsleri, belediye hizmet binası, ibadethaneler ve kütüphaneler dahil olmak üzere birçok alanda dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip korona virüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tanğlay, "Şehir merkezinde bulunan bütün kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Tüm kamu kuruluşlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Yapılan bu çalışmaların yanında ekiplerimiz, halkımızın yoğun olarak kullandıkları bölgelerde de dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın tedbir olarak uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki resmi mercilerin bilgilendirme yazılarını mutlaka okumalarını, resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar etmemelerini istiyoruz. Özveriyle çalışan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

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