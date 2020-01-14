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Bitlis'te dondurucu soğuklar

Bitlis'te etkili olan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

14.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:27Bitlis'te dondurucu soğuklar
'te etkili olan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Bitlis'te dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bitlis ve ilçelerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar beyaza büründü. ilçesinde etkili olan şiddetli soğuk ve sis sonrası ağaçlar kırağı tutarak beyaza bürünürken, doğa fotoğrafçıları da oluşan kartpostallık görüntüleri fotoğraflamaya çalıştı.

Kırağı tutan ve beyaza bürünen ağaçların fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçılarından Mustafa Kepenek, "Ağaçlar adeta kartpostal görünümü sunuyor. Ortalık bembeyaz. Bu güzel görüntüleri arşivimize katmak için geldik. Harika bir görünüm sunuyor" dedi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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