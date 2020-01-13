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Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, ağır kış koşulları nedeniyle uzun süre ahırda kalan mandalar, kaplıcada yıkanıyor, temizleniyor.

13.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:20Bitlis'te dondurucu soğukta ahırdan çıkamayan mandalar kaplıcada yıkanıyor
'in ilçesine bağlı Budaklı köyünde, ağır kış koşulları nedeniyle uzun süre ahırda kalan mandalar, kaplıcada yıkanıyor, temizleniyor.
İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki köyde, ahırlarda bekletilen mandalar yıkanmak için 40 derece sıcaklıktaki kaplıcaya getiriliyor.
Dondurucu soğukların etkili olduğu köyde dışarıya çıkarılamayan mandalar, belli aralıklarla kaplıca suyunda yıkanıyor.
Süt veriminde artış sağladığı düşüncesiyle de kaplıcaya götürülen mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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