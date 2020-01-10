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Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildiBİTLİS'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 4 düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, 100 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

10.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:39
'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 4 düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, 100 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı, olay yerinde uzman ekiplerce imha edildi.
Bitlis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıkmada, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendiği belirtilerek şeyle denildi:
"Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8' operasyonu başlatıldı. Operasyonda kapsamında toprağa gömülü vaziyette 4 düdüklü tencere içerisinde 100 kilogram ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorinle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."
Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


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