Bitlis'te "Dünya Pi Günü" Etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencileri tarafından "Dünya Pİ Günü" etkinliği düzenledi. Tatvan Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
işbirliğinde hazırlanan etkinlik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
BEÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş
, burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ile üniversiteyi bir araya getiren etkinliğin önemine işaret etti.
Demirtaş, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini dile getirdi.
Güncel
Kaynak: AA