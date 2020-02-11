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Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi

BİTLİS'te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

11.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:54Bitlis'te eğitime 1 gün ara verildi

BİTLİS'te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime yarın için 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 12 Şubat Çarşamba günü eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır."



Bitlis Valiliği, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

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