Haberler » 3. Sayfa » Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildi - Haber

Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildi

Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildiBİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda araziye gömülü vaziyette 8 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

26.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:35
'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildi
BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda araziye gömülü vaziyette 8 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine, 25 Kasım 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-07 operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, araziye gömülü vaziyette 8 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildi

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:31 Adana'da bir garip cinayet: Telefonla oynadığı için selamını almayan şahıs öldürdü
10:31 Çekici ile sahte alkol nakline darbe
10:30 İngiltere'de tırda bulunan 39 cesede ilişkin gözaltılar sürüyor
10:29 Bayrampaşa'da yanan evden kopan parça itfaiye erinin başına düştü
10:24 Ekonomik değil, baba olamadığı için canına kıymış
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:39:04