Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bitlis'te eroin ve esrar operasyonu

Bitlis'te yapılan çalışmalar sonucunda 250 gram eroin ve 643,10 gram kubar esrar ele geçirildi.

02.10.2019 09:44Bitlis'te eroin ve esrar operasyonu
Bitlis'te yapılan çalışmalar sonucunda 250 gram eroin ve 643,10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisindeki bir şahsın yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 250 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiş. Ayrıca Tatvan Asayiş Büro Amirliği görevlilerince A.B. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ise 643.10 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:03 17 yaşındaki genç 24 gündür kayıp
16:01 Kahraman polis denize atlayan genci kurtardı
16:00 Bekilli'de 'kuduz' alarmı
15:59 Günlük kiralık dairede öldürülen Aleyna Can davasında karar
15:51 MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda...
15:49 Cezaevindeki Metin Topuz hakkında zorla getirme kararı
15:49 Ayvalık'ta 42 göçmen yakalandı