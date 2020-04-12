Bitlis'te evdeki öğrencilere öğretmenleri kitap götürdü

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından, Bitlis 'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki ortaokulda görev yapan idareci ve öğretmenler, 'Evde kal daha çok kitap oku' projesi kapsamında öğrencilerine kitap ulaştırmaya başladı.

Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de hayatını kaybedenlerin her geçen gün arttığı koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler en üst seviyede tutulurken, salgının yayılmasını önlenmesi için 20 yaş altına da sokacağı çıkma yasağı ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) üzerinden öğrencilere eğitim verilmeye devam edilirken, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki ortaokuluda görev yapan öğretmenler, 'Evde kal daha çok kitap oku' projesi kapsamında, öğrencileri için evlerine kitap götürmeye başladı.

Okul Müdürü Şakir Karaaslan ve yanındaki öğretmenler Mehmet Akif Günal, Tarık Çetinkaya, Mehmet Yılmaz, Burak Çolak, Uğur Durmuş ile birlikte, okuldaki kütüplanede bulunan kitapları kolilere koyup, öğrencilerin evlerine götürdü. Ev ev dolaşan öğretmenlerin bu davranışı, velilileri mutlu etti.

Okul Müdürü Karaaslan, öğrencilerin kitapsız kalmaması için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Okulumuzun gönüllü öğretmeleriyle birlikte öğrencilerimizi evde tutabilmek, evde tutmayı hapis olmaktan çıkarabilmek ve önlerinde girecek oldukları LGS için hazırlıklarını devam ettirebilmeleri için ev ev, kapı kapı gezerek öğrencilerimize hem hikaye kitapları hem de, LGS için deneme kitapları dağıttık. Yeterki öğrencilerimiz evde kalsınlar. Biz yine evlerine kadar gidip her ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" dedi.