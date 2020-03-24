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Bitlis'te evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi

BİTLİS'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Bitlis belediyesi ekipleri, aşevinde pişirilen sıcak yemekleri paketleyip bu kişilerin evlerine kadar götürerek teslim etti.

24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:00
Bitlis'te evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi

BİTLİS'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Bitlis belediyesi ekipleri, aşevinde pişirilen sıcak yemekleri paketleyip bu kişilerin evlerine kadar götürerek teslim etti.

Türkiye'de, koronavirüs vakası sayısının her geçen gün yükselmesinin ardından, yetkililer önlemleri artırmak için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından birçok ilde olduğu gibi Bitlis'te de dışarı çıkamayan kişilerin ihtiyaçları polis, asker, AFAD, sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri tarafından karşılanırken,

bu kapsamda özenle pişirilen 3 öğün yemek paketleyip, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Ekipler, bu kişilerin ihtiyaç malzemelerini de karşılıyor. İlk gün 51 aileye sıcak yemek servisi yapan belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde günlük 80 aileye ulaşmayı hedefliyor. Belediye  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, Bitlis Belediyesi bünyesinde daha önceden devam eden uygulamanın virüs sonrası daha da genişletildiğini söyledi.

Dayan, "Koronavirüs dolayısıyla hükümetimizin dışarı çıkmalarını yasakladığı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın evlerine gidiyoruz. Bu vatandaşlarımızın başta ilaç ve diğer ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Aynı zamanda belediyemize ait sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan vatandaşlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca 51 aileye öğlen ve akşam olmak üzere günde 2 kez sıcak yemek bırakıyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Sahaya hakim durumdayız. Elimizdeki listenin dışında durumu iyi olmayan vatandaşlara da ulaşıyoruz. Ayrıca koronavirüs dolayısıyla kapanan birçok iş yeri çalışanına da gıda kolileri ulaştırıyoruz. Yine ihtiyacı olanların sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşmasını bekliyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

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