19.06.2019 14:46
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bitlis'te EYP'ye basan bir kişi yaralandı

Bitlis

Bitlis'te bir kişi, terör örgütü tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandı.

Bitlis'te bir kişi, terör örgütü tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi Sarpkaya köyü kırsalında Seyithan Akkoyun isimli şahıs, 19 Haziran 2019 günü saat 10.30 sıralarında bölgede dolaştığı esnada, BTÖ mensuplarınca tuzaklanmış olan EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bitlis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:57 Addis Ababa'da motosiklet kullanımı yasaklandı
16:57 Çaldıkları klima ve televizyonları satamadan yakalandılar
16:54 Fırtınanın asırlık çınar ağacını devirme anı güvenlik kamerasında
16:53 Fatih'te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı
16:52 Isparta'da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını
16:48 Eskişehir'de baca yangını panik oluşturdu
16:46 Aldığı uyuşturucunun etkisiyle hastanelik oldu