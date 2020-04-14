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Bitlis'te fırıncılar 'askıda ekmek' uygulaması başlattı

Bitlis'te fırıncılar 'askıda ekmek' uygulaması başlattıBİTLİS il merkezi ve ilçe merkezlerindeki fırıncılar, Tatvan Fırıncılar Derneği'nin girişimleriyle, ihtiyaç sahiplerinin alması için askıda ekmek uygulaması başlatıldı.

14.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:38
Bitlis 'te fırıncılar 'askıda ekmek' uygulaması başlattı
BİTLİS il merkezi ve ilçe merkezlerindeki fırıncılar, Tatvan Fırıncılar Derneği'nin girişimleriyle, ihtiyaç sahiplerinin alması için askıda ekmek uygulaması başlatıldı. Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Meşuk Aksoy, hayırseverlerin buraya ekmek bırakabildiği gibi, ihtiyaç sahiplerinin de buradan ihtiyaçları kadar ekmek alabileceğini söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede Türkiye genelinde birlik ve beraberliğin yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma ön plana çıkarken, Bitlis'teki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük gayret gösteriyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak amacıyla Bitlis il genelindeki fırıncılar da Tatvan Fırıncılar Derneği öncülüğünde askıda ekmek uygulamasını başlattı. Hayırseverler, askıda ekmek uygulaması kapsamında ihtiyaç sahipleri için toplu ekmek veya ekmek kartı alabildiği gibi, günlük olarak da ekmek ayırtıp ihtiyaç sahipleri için askıya bırakabiliyor.
Askıda ekmek uygulamasıyla ilgili konuşan Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Meşuk Aksoy, ekmek bırakmak için il merkezi ile ilçelerindeki bazı fırınları belirlediklerini ve hayırseverlerin buraya ekmek bırakabildiği gibi, ihtiyaç sahiplerinin de buradan ihtiyaçları kadar ekmek alabileceğini söyledi.
'BU SÜREÇTE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLMAK İSTEDİK'
Askıda ekmek uygulaması olan fırınların camlarına 'Askıda ekmek bulunur' yazısı astıklarını ve ihtiyaç sahiplerinin bu fırınlardan ekmeklerini alabileceğini anlatan Aksoy, "Biz fırıncılar olarak Bitlis genelindeki tek derneğiz. Bu nedenle Tatvan ile sınırlı kalmayarak ilimiz genelinde askıda ekmek uygulaması başlattık. Dünya genelinde bir virüs salgını ile mücadele var. Bu süreçte alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerleri kapalı ve insanların çoğu çalışamıyor. Hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda gıda paketleri dağıtılıyor. İnsanların en temel ihtiyacı ekmektir. Günümüzde evine ekmek götüremeyen insanların olabileceğini düşünerek böyle bir uygulama başlattık. Sağ olsun fırıncı arkadaşlarımız destek verdiler ve merkezi konumda olan fırınları belirleyerek askıda ekmek uygulamasına başladık. İnsanlar bu fırınlarımızdan kendileri için ekmek alırken, aynı zamanda ihtiyaç sahipleri için de istedikleri kadar ekmek alıp askıya bırakabilirler. Ayrıca, hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin aylık veya 3-4 aylık ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar askıya ekmek veya ekmek kartı alabilir. Bu uygulama için il merkezi ve ilçelerimizde 12-13 nokta belirledik ve bilinmeleri açısından bu fırınlarımızın camlarında gerekli notlar bulunuyor. Bu kampanyamızı ülkemiz geneline de yaymak istiyoruz" dedi. Bitlis’te fırıncılar ’askıda ekmek’ uygulaması başlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Tatvan, Bitlis, Güncel
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