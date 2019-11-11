Haberler » Güncel » Bitlis'te 'geleceğe nefes ol' kampanyası için fidan dikimi yapıldı - Haber

Bitlis'te 'geleceğe nefes ol' kampanyası için fidan dikimi yapıldı

Bitlis'te 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası için fidan dikimi yapıldıTarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikimi yapıldı.

11.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:10
'te 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası için fidan dikimi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikimi yapıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'te 9 farklı noktada 123 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanımızın himayesinden Türkiye genelinde saat 11.11'de tam 11 milyon fidan dikiyoruz. Bitlisimiz de bu bayrama katılıyor. Bitlis genelinde 9 bölgede 123 bin fidanı beraber toprağa kavuşturacağız. Fidanlarımız tutacak, Bitlis bu güzellikten nasibini alacak. Bugün malumunuz 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. Tekrar tekrar devam edecek. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bitlis'te Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine kadar katılan tüm öğrencilerimize, kamu görevlilerimize hepsine teşekkür ediyorum dedi.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fidan dikimi yaptı. Dikilen her fidana yanına da Türk bayrağı bırakıldı.
Bitlis'te 'geleceğe nefes ol' kampanyası için fidan dikimi yapıldı

Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 TOKİ, Karabük'te emeklileri ev sahibi yaptı
16:25 90'lık nine fidanı toprakla buluşturdu
16:25 Çayırhanda Ağaç Dikim Programı düzenlendi
16:25 Bartın'da 5 bin fidan 'Geleceğe Nefes' olmak için dikildi
16:30 Danimarkalı DEAŞ üyesi, ülkesine gönderildi
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:31:29