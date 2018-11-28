Bitlis'te Gıda Denetimi

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:48



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:48

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, kent merkezindeki fırınları denetledi.Tarım ve Orman İl Müdürü Şener Kalya'nın katılımıyla yapılan incelemelerde muhafaza koşulları, dökme ürünler, hijyen, alet ve ekipmanların mevzuata uygun olup olmadığını denetledi.Kalya, yaptığı açıklamada, vatandaşlara güvenilir gıda ulaştırmak için denetim yaptıklarını söyledi.Birinci önceliklerinin tüketicilere sağlıklı gıda ulaştırmak olduğunu kaydeden Kalya, "Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fırınlarda kullanılan ve satışı yapılan gıda maddelerinin kalitesi tek başına yeterli değil. Bunun yanında iş yerinin temiz olması gerekiyor." dedi.