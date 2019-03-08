Bitlis'te "Güven Masası" Oluşturuldu

Bitlis
Emniyet Müdürlüğünde "güven masası" hizmete başladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Şehit Mustafa Yeter Polis
Merkezi Amirliğinde "güven masası"nın vatandaşın hizmetine sunulduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Polis merkezi amirlikleri, vatandaşlarımızın güvenlik hizmetleri kapsamında müracaat ettiği ilk yer, polis ile vatandaşlarımızın ilk temas noktasıdır. Vatandaşlarımızın talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı bir şekilde alınıp iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi, en üst düzeyde iletişim kurulması, polis halk ilişkilerini daha üst seviyeye taşınması amacıyla 'Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri' doğrultusunda güven masası hizmete girmiştir.Emniyet Müdürlüğü olarak kaliteli ve iyi hizmet verebilmek için faaliyetlerimiz devam edecektir."
Polis, Bitlis, Güncel
Kaynak: AA