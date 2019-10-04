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Bitlis'te hırsızlık operasyonu

Bitlis'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

04.10.2019 10:47Bitlis'te hırsızlık operasyonu
Bitlis'te hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Eylül 2019 günü il merkezinde bulunan bir adreste meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kamera ve saha çalışmalarında 3 şüpheli şahıs tespit edilmiş. Şüpheli şahıslardan F.O. isimli şahıs, 26 Eylül 2019 günü narkotik olayına karıştığından dolayı cezaevinde olduğu anlaşılmış, diğer şüpheli şahıslar E.Y. ve A.E. ise 3 Ekim 2019 günü il merkezinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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