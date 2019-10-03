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Bitlis'te hırsızlık şüphelileri yakalandı

Bitlis'te hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

03.10.2019 16:12Bitlis'te hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bitlis'te hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince, 19 Eylül'de il merkezinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan kamera ve saha çalışmalarında, 3 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden F.O'nun 26 Eylül'de narkotik olayına karıştığından dolayı cezaevinde olduğu anlaşılmıştır. Diğer şüpheliler E.Y. ve A.E ise bugün il merkezinde yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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