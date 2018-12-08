Bitlis'te Husumetli Aileler Barıştırıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:24



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:24

Bitlis'te aralarında husumet bulunan iki aile Vali Oktay Çağatay ve kanaat önderlerinin ara girmesiyle barıştırıldı.Kent merkezinde dört ay önce çıkan kavgada bir kişinin ölmesi ve 9 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için Vali Oktay Çağatay ve kanaat önderleri girişimde bulundu.Bu kapsamda her iki aile mensupları için Yüzüncü Yıl İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda barış töreni düzenlendi.Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Vali Çağatay, göreve başladığı gün emniyet ve jandarmanın ilin güvenliğiyle ilgili notlara baktığını ve asayiş noktasında ülkenin en güzide yerlerinden birinin Bitlis olduğunu gördüğünü anlattı.Kentte yaşanmış bazı olayların üzüntü verici olduğunu ifade eden Çağatay, "Kader böyle tecelli edip böyle gelişmiş. Ama bu durum, olayın devam etmesi anlamına gelmiyor. Çok şükür arkadaşlarımız bir araya gelmişler, aile büyükleri de teveccüh edip barışmayı kabul etmişler. Ne dinimizin ne de devletimizin hoş görmediği gibi, bu iş devam etmeyecek. Burada sonlanmış olacak. Devletimiz ve dinimiz bunun devam etmemesini emrediyor." diye konuştu.Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan da olayın barışla sonuçlandırılması için aile büyüklerinin gösterdiği çabanın kendilerini sevindirdiğini belirtti.Memlekette huzurun sağlanması gerektiğini ifade eden Tezcan, "Atalarımızdan bize miras kalan huzur güven ve barış ortamıdır." dedi.Konuşmaların ardından iki ailenin mensupları Kur-an'ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin etti.Törene Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.