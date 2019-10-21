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Bitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

21.10.2019 11:38Bitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca 20 Ekim'de Bitlis kırsalında "Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-73" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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