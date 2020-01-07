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Bitlis'te iki tırda 5150 paket kaçak sigara bulundu

Ahlat ilçesinde iki tırda, 5150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

07.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:56 Bitlis'te iki tırda 5150 paket kaçak sigara bulundu
ilçesinde iki tırda, 5150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Ahlat'ta 6 Ocak'ta tütün tespit köpeğiyle yol kontrolü yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Yapılan yol kontrolünde şüpheli M.A'nın kullandığı tır ile S.S. adlı İran uyruklu şüphelinin idaresindeki İran plakalı tırın gizli bölmelerinde 5150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.
M.A. ve S.S, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla etkin mücadeleye bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Jandarma, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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