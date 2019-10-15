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Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

15.10.2019 21:28Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çağatay, ekonomik olarak kısır bir dönem yaşandığını ancak devam eden yatırımların tamamlanması için çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Suriye'de yürütülen "Barış Pınarı Harekatı"na da değinen Çağatay, "Harekat başarılı şekilde devam ediyor. Ordumuz güzel ilerliyor. İnşallah başarıya da ulaşacağız. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." dedi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcısı Kemal Karahan, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanlarının da katıldığı toplantı, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürlerinin yatırımlar hakkında sunum yapmasıyla sona erdi.

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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