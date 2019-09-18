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Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlamaları

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası kutlamaları gerçekleştirildi.

18.09.2019 13:18Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlamaları
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası kutlamaları gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Oya Havare İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören, okula yeni başlayan öğrencilere gül verilmesiyle devam ederken, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz bir konuşma yaptı. Korkmaz, "Kadim bir medeniyetin çocukları olarak okumayı yazmayı, okuyup yazmayı, okuduğunu anlamayı, anladığını hayatına tatbik etmeyi geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığın huzuruna, refahına, barışına hizmet edecek ve her türlü argümanı kullanarak yeni nesil yetiştirmek zorundayız. Atalarımız insanlığa nasıl hizmet ettilerse, bugün bizimde geleceğimizin teminatı bu çocuklarımızın insanlığa hizmet etmeleri adına her türlü desteği sunmak zorundayız" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından türkülerin seslendirilmesinin ardından çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - BİTLİS

Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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