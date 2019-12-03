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Bitlis'te işitme engelli berber müşterilerine işaret dilini öğretiyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde berberlik yapan 44 yaşındaki işitme engelli Yıldıray Gültay, daha iyiiletişim kurabilmek için müşterilerine işaret dilini öğretiyor.

03.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:30Bitlis'te işitme engelli berber müşterilerine işaret dilini öğretiyor
'in ilçesinde berberlik yapan 44 yaşındaki işitme engelli Yıldıray Gültay, daha iyiiletişim kurabilmek için müşterilerine işaret dilini öğretiyor.
İlçede 22 yıldır berberlik yapan Gültay, sempatik tavırları ve işine bağlılığıyla vatandaşların takdirini topluyor.
Doğuştan işitme engelli, 3 çocuk babası Gültay, sürekli gelen müşterilerine öğrettiği işaret dili sayesinde daha kolay iletişim kurabiliyor.
Telefonundan görüntülü arama yaparak müşterilerine randevu veren Gültay, sıra bekleyenlerle de işaret diliyle sohbet ediyor.
Yaklaşık 15 yıldır aynı yerde tıraş olduğunu belirten Seyfettin Alparmak, sürekli Gültay'a geldiği için işaret dilini öğrendiğini ve iletişim konusunda sıkıntı yaşamadığını söyledi.
İlçede esnaflık yapan Hanifi Danışman ise Gültay'ı çok sevdiklerini belirterek, "Zamanla işaret dilini öğrenerek daha iyi iletişim kurmaya başladık. Nasıl tıraş olacağımızı anlatıyoruz ve istediğimiz şekilde tıraş olabiliyoruz. Bazen de görüntülü arayarak işaret diliyle sıra olup olmadığını soruyoruz. Bu şekilde hiçbir sorun yaşamıyoruz." dedi.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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