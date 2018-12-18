Bitlis'te İtfaiye Ekiplerinin Tercihi "Kahraman İtfaiyeci" Oldu

Kaynak: AA

Bitlis'te itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" fotoğrafına oy verdi.Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlediği fotoğraf yarışmasından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür etti.Olcay, "Bizler de bu yarışmada itfaiye personelimizin bir çocuğu kurtarmasını anlatan fotoğrafa oy verdik. İnşallah birinci olur, Türkiye'de itfaiyecilerin sesi duyulur. Fotoğraflar birbirinden güzel." dedi.