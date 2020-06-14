Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı

Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandıBİTLİS'te, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek, çelenk töreniyle kutlandı.

14.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:45
Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı
BİTLİS'te, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek, çelenk töreniyle kutlandı.
Kentte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve az sayıda jandarma personelinin katılımıyla sosyal mesafeli olarak çelenk koyma töreni düzenlendi. Program kapsamında, bu yıl sadece Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. İl Jandarma Komutanı İlbey'in Jandarma Genel Komutanlığı çelengini Atatürk Anıtı'na sunmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı belirtildi. Bitlis’te Jandarma’nın 181’inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bitlis, Güncel, Haber

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