Haberler » 3. Sayfa » Bitlis'te kaçak sigara operasyonu - Haber

Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

Bitlis polisinin düzenlediği operasyonda bir araçta bin 80 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

21.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:04Bitlis'te kaçak sigara operasyonu
polisinin düzenlediği operasyonda bir araçta bin 80 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde bin 80 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve K.D. İsimli araç sürücüsü gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:14 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, tüm arıcılar yardım için seferber oldu
00:22 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, arıcılar yardım için seferber oldu
00:18 Sakarya'daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti
00:12 Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
00:09 Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
14:27 Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi
14:14 İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 03:32:20