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Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

10.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:22Bitlis'te kaçak sigara operasyonu
'in ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahlat- kara yolunun Uludere köyü mevkisinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünün durdurulduğu belirtildi.
Yapılan aramada, minibüsteki F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalına gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan F.K'nin Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Adilcevaz, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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