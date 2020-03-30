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Bitlis'te kar etkili oldu

Bitlis'te dünden bu yana aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

30.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:03
Bitlis 'te dünden bu yana aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Nisan ayına sayılı günler kalırken güne karla uyanan kent sakinleri, araçlarının üzerinde, ev ile iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Belediye ekipleri de caddelerde kar temizleme çalışması yaptı.
Çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yağmurlu olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 8, Hakkari'de 5, Bitlis'te 3 derece olacak.
Kar erimeleri ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Bitlis’te kar etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Güncel

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Bitlis'te kar etkili oldu
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