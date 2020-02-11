Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 153 köy yolu kapalı (2)

BELEDİYE KARLA MÜCADELEYE GÜNLÜK 7 BİN LİTRE YAKIT HARCIYOR

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ekipler kapanan köy ve mahalle yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay vatandaşların mağdur olmaması için geceli gündüzlü çalışma yürüttüklerini, 25 iş makinesi ve 70 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi. Tanğlay, karla mücadele eden iş makinelerinin günlük 7 bin litre yakıt tükettiğini belirterek, "Normal şartlarda bu yakıt bize 2-2,5 ay gider. Ancak vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ekiplerimiz 2 saatlik uyku ile çalışma yürüttüler" dedi.

Merkez Beş Minare Mahallesi'nde yürütülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, DHA'ya yaptığı açıklamasında, Bitlis'i karın başkenti olarak nitelendirdi. Belediye Başkanı Tanğlay karla mücadele hakkında bilgilendirmeler de bulunarak şunları söyledi:

"Karın başkenti Bitlis'e hoş geldiniz. Cuma günü başlayan ve düne kadar devam eden kar yağışı bugün akşam itibari ile yeniden başlayacak. Cuma günü başlayan kar yağışı Pazartesi gecesine kadar devam etti. Bu süre zarfında 2 metre 20 santim kar düştü. Bitlis Belediyesi olarak ekiplerimizle beraber sahadayız. Bitlis belediyesi 25 iş makinesi, 15 yardımcı araç ve 80 personel ile bu hizmeti sürdürmeye çalıştı. Şu an itibariyle ana ve ara yollarımızın tamamı açık durumda. Şu an genişleme ve tuzlama çalışmalarını yapıyoruz. Bu 3-4 gün içinde Bitlis'te gerçekten küçük çaplı afet yaşandı. Bu sürede makinelerimiz hiç durmadı. Günlük yaklaşık 7 bin litre yakıt kullanılıyor. Şu an TOKİ bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi Bitlis kara gömülmüş vaziyette. İnsanlarımız mağduriyet yaşamasın diye elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Gece gündüz demeden 7/24 karları temizlemeye çalıştık."

'3 GÜNDE KULLANDIĞIMIZ YAKIT, NORMAL MEVSİMDE BİZE 2,5 AY YETECEK KADAR'

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Tabi Bitlis Belediyesi'nin büyük bir imkanı yok. Ama elimizden geldiğince halkımızın daha rahat ortamlarda yaşaması için yollarını açtık. Bu mevsimde de 2 metre karı Bitlis'te gördük. İnanıyorum ki doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 günde bu kadar kar düşmemiştir. Burada kış turizmi de çok güzel. Bunu bir fırsata çevirmek istiyoruz. Diyoruz ki gelin, görün, sizi güzel şehrimizde gezdirelim. 3 günde kullandığımız yakıt, bu mevsimde bize 2,5 ay yetecek kadardı. Çünkü gece gündüz araçlarımız durmadan çalıştı. Bunu halkımızda gördü. 3 gündür ekiplerimiz 2-3 saat uykuyla idare ediyorlar. 130 kilometre civarında yol ağımız var. Her kar yağışında bunu açıyoruz. Bütçe konusunda sıkıntılıyız. İmkanları olmayan bir belediye. Bir günlük karla mücadele maliyetimiz 100 bini geçiyor. Bu da Bitlis Belediyesi için büyük bir miktar."