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Bitlis'te kar ve çöpler ayrıştırılıyor

BİTLİS'te yaşanan çetin kış şartları sonrasında ortaya çıkan kar birikintileri ve çöpler belediye ekipleri tarafından toplanarak ayrıştırılıyor.

17.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:46
Bitlis'te kar ve çöpler ayrıştırılıyor

BİTLİS'te yaşanan çetin kış şartları sonrasında ortaya çıkan kar birikintileri ve çöpler belediye ekipleri tarafından toplanarak ayrıştırılıyor. Ekipler, çöpleri çöp toplama merkezine, karları da şehir dışına taşıyor. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, belediye ekiplerinin her mevsimde olduğu gibi bahar ayları öncesinde de çalışmalara başladığını söyledi.

Bitlis Belediyesi, bahar ayları ile birlikte kış aylarında cadde ve sokaklardan biriken kar birikintileri ile çöpleri iş makine ve insan gücü ile toplayarak, ayrıştırıyor. Çöpleri çöp toplama merkezine götüren ekipler, karları da şehir dışına taşıyor. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, belediye ekiplerinin her mevsimde olduğu gibi, bahar ayları öncesinde de çalışmalara başladığını söyledi.

Aslan, "Bitlis'te geçtiğimiz son bir ay içerisinde yoğun bir kar yağışı oldu. Daha önce yağan kar yağışı ile 2 günde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kar yağışı sırasında, çöp toplama işlemi biraz zorlukla yapılıyor. Çöp konteynırına ulaşamayan insanlar, çöplerini ve külleri konteynerların etrafına bırakıyor. Bahar ayları ile birlikte karlar yerden kalktıkça, çöp toplama faaliyetini temizlik işleri ve zabıta ekiplerimizle birlikte başlattık. Kardan çöpü ayıklamak zor oluyor. Ancak, hem koronavirüs ve bahar ayları münasebeti ile arkadaşlarımız gece gündüz demeden temizlik çalışmalarına devam ediyorlar. Külün karın üzerinde bıraktığı kötü görüntüden biz de rahatsız olduk.  Ama, bunu hızlı bir şekilde bertaraf ediyoruz. Kardan dolayı gelen kirliliği hızlıca bitireceğiz" dedi.

Aslan, çöplerin katı atık tesislerine gönderildiğini belirterek, "Toplanan çöp ve karları kamyonlarla daha önceden belirlediğimiz alanlara götürüyoruz. Kar doğaya da faydalı. Daha çok kırsala götürüyoruz. Burada çöpler ayrıştırıldıktan sonra, karları da doğaya karışması için bırakıyoruz. Çöpleri de katı atık tesisimize götürüyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

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