Haberler » Güncel » Bitlis'te kar yağışı: 28 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber

Bitlis'te kar yağışı: 28 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu, ulaşıma kapandı.

27.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:41 Bitlis'te kar yağışı: 28 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. 

ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. 9 şantiyede, 90 kişilik personelin 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede kar yağışının süreceğini kaydetti. 



Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:29   Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 3 ölü - Haber
12:29   FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı - Haber
12:28   DHA YURT BÜLTENİ-7 - Haber
12:28   Erzurum'da, hemzemin geçitteki bariyerlere zarar veren şüpheli tutuklandı - Haber
12:23   Aşkın Tören: "Etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz" - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
27.12.2019 12:29:50