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Bitlis'te kar yağışı 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te kar yağışı 28 köy yolu ulaşıma kapandıBİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu, ulaşıma kapandı.

27.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:26
'te kar yağışı 28 köy yolu ulaşıma kapandı
BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
Bitlis ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. 9 şantiyede, 90 kişilik personelin 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede kar yağışının süreceğini kaydetti.
Bitlis'te kar yağışı 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


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