Bitlis'te Kar Yağışı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:57



15 Kasım 2018 Perşembe 10:57

Bitlis'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.Kentte dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 3, yüksek kesimlerde ise 5 santimetreye ulaşırken, 5 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açmak için çalışmalara başlarken, belediye ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekletiliyor.Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gün boyunca devam edecek olan kar yağışının önümüzdeki 2 gün boyunca da aralıklarla etkisini sürdüreceğini bildirdi. - BİTLİS