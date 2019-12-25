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Bitlis'te kar yağışı

Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

25.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:20 Bitlis'te kar yağışı

'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.Bitlis'te dünden beri etkili olan soğuk hava, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yar yağışı şehir içi trafikte de aksamalar neden oldu. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma başlatırken, Meteoroloji yetkilileri kar yağışını süreceğini söyledi.



Bitlis, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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