Bitlis
'te kar yağışı etkili oldu
Özcan ÇİRİŞBİTLİS, (DHA
)- BİTLİS'te dün öğlen saatlerinde başlayan yağmur, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Kar
yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Sabah
kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan Bitlisliler, ilk iş olarak araçlarının üstündeki karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 5 santimetreyi buldu.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca devam edeceğini, önümüzdeki 2 gün boyunca da aralıklarla kar yağışı beklediklerini duyurdu. Kar yağı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.
Sabah,DHA,Bitlis,Kar
15 Kasım 2018 Perşembe 09:49