12 Aralık 2018 Çarşamba 10:55



12 Aralık 2018 Çarşamba 10:55

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapandı-Kentte okullar bir günlüğüne tatil edildiBİTLİS - Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir günlüğüne tatil edildi. Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilerek, engelli ve hamile olanlara bir gün idari izin verildi. 76 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu kentte, kar yağışı sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı.Bitlis Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlatırken, karayolları ve özel idare ekipleri de çalışmalarını sürdürdüler.Öte yandan, yağan karın sulu olması ve çıkan rüzgardan dolayı refüjlerde bulunan ağaçların çoğu kırıldı.