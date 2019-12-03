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Bitlis'te kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

BİTLİS'te, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:34Bitlis'te kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

BİTLİS'te, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 2 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından kentte soğuk hava etkili oldu. işe gidenler ise uzun süre buz tutan araçlarını temizlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini ve hafta sonuna kadar yağış beklenmediğini açıkladı. Yetkililer, havanın soğuk olması nedeniyle buzlanan yollarda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, araçlarında kar lastiği olmayan sürücüleri de bir an önce taktırmaları konusunda uyardı.



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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