Haberler » Güncel » Bitlis'te kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Haber

Bitlis'te kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

BİTLİS'te, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:06Bitlis'te kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

BİTLİS'te, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 2 santimetre, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından kentte soğuk hava etkili oldu. işe gidenler ise uzun süre buz tutan araçlarını temizlemek zorunda kaldı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini ve hafta sonuna kadar yağış beklenmediğini açıkladı. Yetkililer, havanın soğuk olması nedeniyle buzlanan yollarda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, araçlarında kar lastiği olmayan sürücüleri de bir an önce taktırmaları konusunda uyardı.



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32 BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (2) - Haber
15:32 Manavgat'ta Engelliler Günü kutlandı - Haber
15:32 Ayvalık'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Haber
15:32 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:32 İspanya'da senato ve meclis başkanları kadın oldu - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:40:02