Haberler » Güncel » Bitlis'te kar yüzünden yolda kalanlara kumanya dağıtıldı - Haber

Bitlis'te kar yüzünden yolda kalanlara kumanya dağıtıldı

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya verildi.

31.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:54Bitlis'te kar yüzünden yolda kalanlara kumanya dağıtıldı
'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'te yolda kalan vatandaşlara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Kızılay ekiplerinin yardım ettiği belirtildi.
Kar nedeniyle Bitlis- kara yolunun Rahva bölgesinde yolda kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekiplerinin yetiştiği kaydedilen açıklamada, "Valiliğin talimatıyla araçlarında mahsur kalan vatandaşlara, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Yardımdan memnun kalan vatandaşlar, daha sonra yollarına devam etti." ifadelerine yer verildi.
Zincirsiz ağır vasıta araçların da kardan dolayı trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar sebebiyle Bitlis-Baykan, Bitlis-Ahlat, Bitlis-Muş, Tatvan-Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi, yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncuları ve Savaş Gemisi özeti!
09:04  Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!
08:43  Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Deren Talu kaç yaşında, mesleği ne?
08:20  Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi!
04:00  Barış Manço kimdir? Barış Manço nereli? Barış Manço hayatı, biyografisi
1.02.2020 09:30:23