Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bitlis'te karantinaya alınan yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor

Bitlis merkez ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerlerindeki önlemler sürüyor.

14.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:02
Bitlis'te karantinaya alınan yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor
Bitlis merkez ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerlerindeki önlemler sürüyor.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan merkeze bağlı Arıdağ, Tatvan ilçesinde Yumurtatepe, Örenlik, Çanakdüzü, Dönertaş ile Yediveren köylerinin giriş çıkışlarını kontrol altında tutuyor.
Köy sakinlerini zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, köylere sadece sağlık çalışanlarının girişine izin veriyor.
Ekipler, köye gelen ve köyden gitmek isteyen vatandaşları da geri çeviriyor.
Tatvan ilçesindeki 9 apartman ile Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de karantina önlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te karantinaya alınan yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:53: Tarsus'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber 13:53: Berdan Barajı havadan denetleniyor - Haber 13:52: (Özel) Şehir Hastanesinde Korona tedavisi biten 3 hasta daha taburcu oldu - Haber 13:52: Alman ekonomistlerden "salgından acil çıkış stratejisi" için uyarı - Haber 13:51: Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı (2) - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:13: DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber