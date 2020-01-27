Bitlis'te kardan kapanan 257 köy yolu, ulaşıma açıldı

BİTLİS'te, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 257 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince hafta sonu yapılan yoğun çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve çevresinde, geçen hafta aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Merkezde kar kalınlığının 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaşmasıyla 257 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Yağışın durmasının ardından hafta sonu yapılan çalışmalarla köy yolları kardan temizlenerek, ulaşıma açıldı.

Tatvan ilçesine bağlı Kokarsu köyü ve mezralarında sürdürülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdulllah Geylani, 24 saat esasına göre çalışıldığını söyledi. 257 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirten Geylani, "Vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ilimiz merkez ve ilçelerinde 9 ünitemizde, 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalarımızı 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Karla mücadele çalışması yaparken en büyük sıkıntıyı ise asılsız ihbarlarda yaşıyoruz. Gerçek ihbara ulaşmada sıkıntı yaşamamak için yapılan hasta ihbarlarını 112 ekiplerimiz ile teyit ettirerek çalışma başlatıyoruz. 2 bin 341 kilometrelik bir yol ağımız var. Kışın başından bugüne kadar yaklaşık 10 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yaptık" dedi.