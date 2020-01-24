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Bitlis'te karla mücadele çalışmaları

Bitlis'te belediye ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

24.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:12Bitlis'te karla mücadele çalışmaları
'te belediye ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamada, gece geç saatlerde başlayan ve halen devam eden kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
İş makineleri ve personellerle vatandaşların mağdur olmaması için gereken çalışmaların yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kar yağışının ardından harekete geçen ekiplerimiz, şehrin işlek bölgelerinden ara sokak, merdiven ve tüm mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ana arterler başta olmak üzere yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yapan ekiplerimiz, daha sonra mahalle ve ara sokaklara çalışma yürüttü. Kamyonlar, kepçeler, greyderler ve küreme ekipleriyle tüm şehir geneline yayılan karla mücadele çalışması kısa sürede etkisini gösterdi. Bitlis'in büyük bir kısmı kardan temizlendi."

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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