Bitlis'te Karla Mücadele Çalışması Yürütülüyor

Bitlis
Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle mahalle ve ara sokaklarda biriken karı temizlemek için çalışma başlatıldı.
Ekipler, gece saatlerinde başladıkları çalışmalarda biriken karları, iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek kentin dışına taşıdı.
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras
, yaptığı açıklamada, çalışmaları daha programlı yürütmek için kenti 6 bölgeye ayırdıklarını söyledi.
Aras, 32 iş makinesi ve 70 personelle vardiyalı çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Kar
yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Akşam saatlerinden beri kentte aralıksız kar yağışı var. İlk etapta toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açtık. Daha sonra mahalle yollarında temizleme çalışması yürüttük. Kentte kapalı mahalle yollarını da açtıktan sonra yol genişletme çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz açılan yolların buzlanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor."
Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:19