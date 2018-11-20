Bitlis'te Karla Mücadele Toplantısı

20 Kasım 2018 Salı 12:44



20 Kasım 2018 Salı 12:44

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında karla mücadele toplantısı yapıldı.Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu iller arasında yer alan Bitlis'te, vatandaşların mağdur olmaması için kentte karla mücadele için hazırlıklar yapıldı.Valililik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çağatay, bölgede ilk kez çalıştığını söyledi.İl genelinde karla mücadele hazırlıklarının sürdüğünü belirten Çağatay, "Gönül ister ki kar bol olsun, bereketli olsun, ama hiç kimse mağdur olmasın. Bizler de kimseyi mağdur etmeden bu işleri başarılı bir şekilde atlatırız. Yapacağımız çalışmalarda başarılar diliyorum. İrtibat içinde olalım. Bir kişinin bile sağlığına zarar gelmeden, bir kişiyi bile yolda bırakmadan bu seneyi tamamlarız inşallah. Alacağımız kararlar şimdiden hayırlı olsun."Ardından ilgili birim müdürleri kış hazırlıklarıyla ilgili brifing verdi.