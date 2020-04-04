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Bitlis'te, kavga eden 7 kişiye 22 bin TL 'Sosyal Mesafe' cezası

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, kavga eden 7 kişilik gruba koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

04.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:20
Bitlis'te, kavga eden 7 kişiye 22 bin TL 'Sosyal Mesafe' cezası

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, kavga eden 7 kişilik gruba koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Bitlis 'in Güroymak ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150 TL ceza kesti, Kavgada yaralananlar Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 bin 150 TL para cezası verildi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güroymak, Bitlis, kavga, Güncel
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