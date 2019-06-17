17.06.2019 18:31
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Bitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Bitlis

BİTLİS yakınlarında kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

BİTLİS yakınlarında kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza Bitlis- Diyarbakır yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. 56 AF 885 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 47 AF 270 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bitlis
Kaynak: DHA
Diyarbakır, Bitlis, Güncel

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